Медведев провёл совещание по вопросам ОПК в ходе поездки в Пермский край

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Пермский край провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Подробности политик осветил в соцсетях.

Совещание по вопросам ОПК в Пермском крае. Видео © VK / Дмитрий Медведев

"Состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий", — написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".

Политик рассказал, что в рамках поездки осмотрел образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО "Мотовилихинские заводы", а также ознакомился с работой Пермского порохового завода.