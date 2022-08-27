Медведев провёл совещание по вопросам ОПК в ходе поездки в Пермский край
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Пермский край провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Подробности политик осветил в соцсетях.
Совещание по вопросам ОПК в Пермском крае. Видео © VK / Дмитрий Медведев
"Состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий", — написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".
Политик рассказал, что в рамках поездки осмотрел образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО "Мотовилихинские заводы", а также ознакомился с работой Пермского порохового завода.
Ранее Лайф рассказывал о визите Медведева на выставку перспективных вооружений в парке "Патриот", в ходе которого он осмотрел макет новой российской орбитальной станции и оценил планы по сотрудничеству с американцами в космосе.
VK / Дмитрий Медведев