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27 августа, 19:10

Медведев провёл совещание по вопросам ОПК в ходе поездки в Пермский край

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Пермский край провёл совещание по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Подробности политик осветил в соцсетях.

Совещание по вопросам ОПК в Пермском крае. Видео © VK / Дмитрий Медведев

"Состоялось совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа с участием вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, руководителей оборонных предприятий", — написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".

Политик рассказал, что в рамках поездки осмотрел образцы техники и специальной продукции предприятий, входящих в ПАО "Мотовилихинские заводы", а также ознакомился с работой Пермского порохового завода.

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Ранее Лайф рассказывал о визите Медведева на выставку перспективных вооружений в парке "Патриот", в ходе которого он осмотрел макет новой российской орбитальной станции и оценил планы по сотрудничеству с американцами в космосе.

Обложка ©

VK / Дмитрий Медведев

Николь Вербер

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