Медведев оценил сотрудничество с NASA поговоркой "Как от козла молока"

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл на выставку перспективных вооружений в парке "Патриот". В ходе визита он осмотрел макет новой российской орбитальной станции и оценил планы по сотрудничеству с американцами в космосе. Однако вынес неутешительный вердикт.

Дмитрий Медведев прокомментировал сотрудничество с NASA. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

"От них не дождёшься. Как от козла молока", — вспомнил Медведев известную поговорку.