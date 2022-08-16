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16 августа, 13:57

Медведев оценил сотрудничество с NASA поговоркой "Как от козла молока"

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл на выставку перспективных вооружений в парке "Патриот". В ходе визита он осмотрел макет новой российской орбитальной станции и оценил планы по сотрудничеству с американцами в космосе. Однако вынес неутешительный вердикт.

Дмитрий Медведев прокомментировал сотрудничество с NASA. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

"От них не дождёшься. Как от козла молока", — вспомнил Медведев известную поговорку.

"Роскосмос" показал макет российской орбитальной станции

"Роскосмос" показал макет российской орбитальной станции

Ранее Лайф писал, что "Роскосмос" и американское агентство NASA заключили соглашение о перекрёстных полётах интегрированных экипажей на пилотируемых кораблях обеих стран. Оно отвечает интересам России и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях.

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Николь Вербер

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