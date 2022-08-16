Спрос на шоколад "Алёшка" резко подскочил из-за Путина

Белгородская фабрика "Фотон" увеличила производство конфет "Алёшка" после того, как губернатор Вячеслав Гладков вручил шоколад этой марки президенту РФ Владимиру Путину. Как рассказала РИА "Новости" директор фабрики Татьяна Сухарева, этот эпизод взвинтил количество продаж: желающих попробовать шоколад оказалось много.

Ранее шоколад выпускался только по спецзаказу в городе Губкине. Производство тёмного шоколада было выбрано не случайно, так как он энергетически более ценный. Его оптовая цена составляет 65 рублей.

"После того как вышел ролик, где губернатор подарил нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу нашу шоколадку "Алёшка", это был как взрыв: и популярность, и желание всех приобрести эту шоколадку. Спрос возрос, поэтому мы решили расширить производство, закупили оборудование, оборудование неновое", — пояснила Сухарева.