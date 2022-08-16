Спрос на шоколад "Алёшка" резко подскочил из-за Путина
Белгородская фабрика нарастила выпуск шоколада "Алёшка" из-за ажиотажа
Белгородская фабрика "Фотон" увеличила производство конфет "Алёшка" после того, как губернатор Вячеслав Гладков вручил шоколад этой марки президенту РФ Владимиру Путину. Как рассказала РИА "Новости" директор фабрики Татьяна Сухарева, этот эпизод взвинтил количество продаж: желающих попробовать шоколад оказалось много.
Ранее шоколад выпускался только по спецзаказу в городе Губкине. Производство тёмного шоколада было выбрано не случайно, так как он энергетически более ценный. Его оптовая цена составляет 65 рублей.
"После того как вышел ролик, где губернатор подарил нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу нашу шоколадку "Алёшка", это был как взрыв: и популярность, и желание всех приобрести эту шоколадку. Спрос возрос, поэтому мы решили расширить производство, закупили оборудование, оборудование неновое", — пояснила Сухарева.
По её словам, раньше шоколад делали вручную. Однако на новом производстве в Старом Осколе вместо 40 килограммов шоколада, что составляло прежние объёмы, теперь за одну загрузку можно готовить 250 килограммов. За 12-часовую смену восемь сотрудников изготавливают примерно четыре тысячи шоколадок. Сухарева отметила, что скоро в продажу поступят вафельные конфеты "Алёшка", сейчас делается пробная партия.
Напомним, в мае в Сети появилась история мальчика Алёши, который ежедневно встречал колонны российских военных. Участники спецоперации не оставили без внимания юного патриота. Они навестили восьмилетнего мальчика в шлемофоне, вручили игрушки и форму. А позже в его честь выпустили шоколад "Алёшка".
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