В Москве семилетний мальчик лишился части пениса во время обрезания на дому

В Москве семилетний мальчик серьёзно пострадал в результате неудачного обрезания на дому. Как узнал телеграм-канал "Подъём", ему отрезали часть органа.

Родители ребёнка решили не обращаться в больницу и привлекли для проведения процедуры на дому хирурга из частной клиники. По неизвестным причинам он удалил вместе с крайней плотью часть головки полового органа мальчика, после чего мать и отец всё-таки обратились в медицинское учреждение.

В больнице пострадавшему оказали помощь и отпустили домой, но в результате ошибки врача его орган стал короче на один сантиметр. Теперь в отношении "специалиста" возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".