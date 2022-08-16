НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 13:36

В Москве семилетний мальчик лишился части пениса во время обрезания на дому

В Москве семилетний мальчик серьёзно пострадал в результате неудачного обрезания на дому. Как узнал телеграм-канал "Подъём", ему отрезали часть органа.

Родители ребёнка решили не обращаться в больницу и привлекли для проведения процедуры на дому хирурга из частной клиники. По неизвестным причинам он удалил вместе с крайней плотью часть головки полового органа мальчика, после чего мать и отец всё-таки обратились в медицинское учреждение.

В больнице пострадавшему оказали помощь и отпустили домой, но в результате ошибки врача его орган стал короче на один сантиметр. Теперь в отношении "специалиста" возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Житель Краснодара сделал обрезание в частной клинике и через несколько дней умер

Житель Краснодара сделал обрезание в частной клинике и через несколько дней умер

В последнее время случаи травм при домашнем обрезании у детей встречаются всё чаще. Например, в апреле в столице младенец попал в реанимацию после сделанного отцом обрезания. Мужчина утверждал, что он якобы хирург, но в списках врачей его найти не смогли. Аналогичный случай произошёл спустя два месяца — в Москве госпитализировали новорождённого с сильным кровотечением после проведения процедуры на дому.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров