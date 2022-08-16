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Регион
Опубликовано 16 августа 2022, 13:21
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Росгвардия нашла крупный тайник с оружием ВСУ в Запорожье

В Запорожской области бойцы Росгвардии нашли крупный тайник с оружием, принадлежащим украинским военным. Кадры показали в пресс-службе ведомства.

Бойцы Росгвардии показали схрон оружия, принадлежащий украинским националистам. Видео © Telegram / Росгвардия

"При проведении специальных адресных мероприятий в одном из населённых пунктов Запорожской области военнослужащие и сотрудники спецподразделений Росгвардии обнаружили тщательно замаскированный тайник украинских националистов", — указано в сообщении.

По данным Росгвардии, было изъято 11 ручных противотанковых гранатомётов, реактивный пехотный огнемёт, три самодельных взрывных устройства, 175 килограммов взрывчатых веществ, 60 ВОГ-30П, ручная кумулятивная граната РКГ-43, сигнальная мина иностранного производства, 50 электродетонаторов и более восьми тысяч различных боеприпасов к стрелковому оружию. Сапёры группы разминирования ведомства уничтожили находки с соблюдением всех мер безопасности.

Росгвардия обнаружила в ЛНР схроны с оружием и более чем 10 тыс. боеприпасов
Росгвардия обнаружила в ЛНР схроны с оружием и более чем 10 тыс. боеприпасов

Ранее сотрудники Росгвардии и ФСБ России задержали в Луганской Народной Республике изготовителя взрывных устройств. Он также помогал украинским военным и снимал на видео результаты обстрела мирных жителей.

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Telegram / Росгвардия

Анатолий Симоненко
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