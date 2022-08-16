Названы болезни, схожие по симптомам с беременностью

Физиологические признаки, которые часто указывают на беременность, также могут быть предвестниками серьёзных заболеваний. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказала врач высшей категории, гинеколог-эндокринолог Ирина Филиппова.

"Задержка месячных — это не всегда предупреждение о будущем материнстве. Такое бывает при воспалительных процессах женской половой сферы, поликистозе яичников, опухолевых процессах в органах малого таза, если имеются патологии щитовидки, истощения и гормональный дисбаланс", — уточнила она.

А увеличение в объёме молочных желёз может говорить не о беременности, а стать признаком мастопатии. А токсикоз свойственен патологии органов пищеварения, артериальной гипертензии и эндокринным проблемам. Филиппова указала и на то, что живот может расти не только в период ожидания ребёнка. Так, если у женщины начался асцит, то в брюшной полости скапливается жидкость, и со стороны пациентка выглядит округлившейся.

"Две полоски часто намекают не на счастливое событие, а на наличие проблемы с гормонами, кисту яичников и последствия приёма гормональных препаратов", — рассказала врач о ложноположительных тестах на беременность.