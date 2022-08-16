Таможенники в Шереметьево устроили охоту на россиян, которые берут на отдых более $10 тысяч
Российских туристов, которые берут с собой за рубеж более 10 тысяч долларов, ожидает неприятный сюрприз в Шереметьево. Путешественников при досмотре заставляют оплатить штраф, предупреждает SHOT.
Из-за того что российские карты перестали работать за границей, на отдых приходится отправляться с наличными деньгами. Многие полагают, что запрет на вывоз суммы, превышающей 10 тысяч долларов, касается исключительно иностранной валюты. Для них становится сюрпризом, что речь идёт обо всех имеющихся наличных деньгах, которые вкупе превышают этот лимит. В итоге таможня берёт добро в виде штрафа в 50% от превышающей суммы.
Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода — до 9 марта 2023-го. Также для юрлиц до 9 марта 2023 года продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или не более такой же суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На иные валюты эти требования не распространяются.