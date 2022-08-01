ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода — до 9 марта 2023-го.

"До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет", — говорится в сообщении регулятора.

Также для юрлиц до 9 марта 2023 года продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или не более такой же суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На иные валюты эти требования не распространяются.

В ЦБ уточнили, что вынуждены сохранять эти ограничения из-за антироссийских санкций, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.