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1 августа, 09:03

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода — до 9 марта 2023-го.

"До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет", — говорится в сообщении регулятора.

Также для юрлиц до 9 марта 2023 года продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или не более такой же суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На иные валюты эти требования не распространяются.

В ЦБ уточнили, что вынуждены сохранять эти ограничения из-за антироссийских санкций, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.

ЦБ не будет запрещать евро и доллар

ЦБ не будет запрещать евро и доллар

А ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что в условиях санкций полностью отменить ограничения на продажу наличной валюты в России невозможно.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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