МИД Китая пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита Пелоси на Тайвань

В случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань власти Китая применят эффективные силовые меры. Об этом предупредил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Это нанесёт серьёзный урон отношениям между Китаем и США и приведёт к очень серьёзным событиям и последствиям", — сказал дипломат на брифинге.

Посещение Пелоси Тайваня станет грубым вмешательством во внутреннюю политику Китая, добавил Чжао Лицзянь. Подобное событие дестабилизирует ситуацию в Тайваньском проливе, а Народно-освободительная армия Китая "не будет сидеть сложа руки", заметил он.