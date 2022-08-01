Российские учёные разработали 3D-принтер для печати мяса

Учёные Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) создали 3D-принтер, на котором можно напечатать продукты питания, способные заменить традиционную еду. С его помощью уже изготовили шоколад и тесто. А теперь учёные пытаются напечатать на принтере мясо. О новой технологии рассказал проректор по исследованиям и разработкам МГУПП Алексей Кучумов.

"Такое мясо, безусловно, можно назвать этичным, оно, очевидно, будет пользоваться спросом на рынке. Чаще всего берётся биопсия — у животного отщипывают кусочек ткани, при этом не травмируя его. Из образца выделяют клетки, они размножаются в специальных биореакторах. Этот этап длится несколько месяцев. На втором этапе идёт подготовка сырья", — объяснил Кучумов в беседе с газетой "Известия".

Он добавил, что на втором этапе на 3D-принтере создаётся специальная подложка на растительной основе. Затем на неё наносятся живые клетки, после чего слои животного и растительного материалов чередуются. По словам Кучумова, в будущем учёные планируют модифицировать биопринтер, чтобы с его помощью создавать продукты с более сложной структурой.

Пока такая технология изготовления мяса не подходит для массового производства, так как конечный продукт будет стоить в тысячи раз дороже традиционного. Российским и зарубежным исследователям предстоит найти способ снизить себестоимость производства.