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1 августа, 08:55

Украина потребовала от Москвы вернуть "хотя бы" треть зарубежного имущества СССР

Посол Украины в Лондоне Пристайко: РФ должна вернуть часть зарубежного имущества СССР

Россия должна вернуть "хотя бы" треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое она получила, взяв на себя долги Советского Союза. Об этом заявил посол Незалежной в Британии Вадим Пристайко, слова которого приводит издание "Лига.нет".

"Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию", — сказал дипломат.

При этом Пристайко признал, что Россия взяла долги СССР в обмен на то, что всё зарубежное имущество отойдёт ей. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.

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Напомним, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что Украина до сих пор не передала заграничное имущество СССР. При этом он подчеркнул, что Москва возместила все долги Советского Союза.

Обложка ©

Getty Images / Christopher Lee

Варвара Романова

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