Украина потребовала от Москвы вернуть "хотя бы" треть зарубежного имущества СССР

Россия должна вернуть "хотя бы" треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое она получила, взяв на себя долги Советского Союза. Об этом заявил посол Незалежной в Британии Вадим Пристайко, слова которого приводит издание "Лига.нет".

"Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию", — сказал дипломат.

При этом Пристайко признал, что Россия взяла долги СССР в обмен на то, что всё зарубежное имущество отойдёт ей. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.