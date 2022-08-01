Самолёт Пелоси может приземлиться на Тайване под благовидным предлогом
Global Times: Самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности
Самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси может попытаться сесть в тайваньском аэропорту под предлогом неисправности или необходимости дозаправки. Об этом пишет китайское издание Global Times.
"По-прежнему возможно, что Пелоси захочет совершить рискованный и опасный шаг, попытавшись приземлиться на Тайване под предлогом поломки самолёта или дозаправки. Китайские военные патрули, участвующие в учениях, должны оставаться в режиме повышенной готовности в ближайшие дни", — говорится в публикации.
По данным издания, при возникновении неполадок у лайнера Пелоси Китай разрешит ему приземлиться в аэропорту города Саньша в провинции Хайнань или на другом аэродроме материковой части страны, но не на Тайване.
Как сообщал Лайф, 30 июля спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, заявляла о таком намерении.
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