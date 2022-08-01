В Белграде заявили, что полиция Косова хотела "разобраться" с местными сербами

Полиция Косова хотела "разобраться" с местными сербами, для чего на север края были стянуты сотни броневиков с вооружёнными бойцами спецназа. Об этом в эфире Радио и телевидения Сербии заявил директор Канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при Правительстве Сербии Петар Петкович.

"[Косовский премьер Альбин] Курти и Приштина хотели конфликта. На базу Бельведер в южной части Косовска-Митровицы они стянули сотни бронированных автомобилей и до зубов вооружённых спецназовцев, которые хотели разобраться с сербским народом. Речь идёт о драматичной ситуации, о которой мы предупреждали неделями и месяцами", — сказал он.

Ранее представители Евросоюза приветствовали решение Приштины для разрядки обстановки и заявили, что ожидают немедленного демонтажа сооружённых местными сербами баррикад на севере Косова. Официальный Белград же заявил, что приложил исключительные дипломатические усилия, чтобы убедить косово-албанские власти в Приштине на месяц отложить запрет на въезд с сербскими номерами и документами, что и вызвало напряжение в крае.

"Если [президент Сербии Александр] Вучич вчера сказал "мир", то как это может быть провокацией [с сербской стороны]? Акция Приштины готовилась давно. Решительной дипломатической борьбой Вучича и всех нас мы перевернули небо и землю, чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на Курти. Когда вы на грани, когда размышляете, будут ли жертвы, что Вучич пережил в последние 24 часа, сколько сделал, чтобы сохранить мир", — подчеркнул директор Канцелярии КиМ.

Накануне на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Кроме того, местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Силы НАТО в Косове уже успели заявить о готовности вмешаться в конфликт.