Под Красноярском 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего экс-депутата

Девочка-подросток из посёлка Логовой Емельяновского района Красноярского края забеременела от 59-летнего бывшего депутата. Об этом со ссылкой на источник сообщает kp.ru.

В апреле 2022 года 15-летняя девочка с болями в животе попала к гинекологу, который подтвердил беременность. Оказалось, что срок к тому моменту составлял уже три месяца. Родителям, правоохранителям и врачам подросток призналась, что отец ребёнка — бывший депутат и учитель физкультуры из Эвенкии, переехавший в посёлок под Красноярском в 2015 году. По словам девочки, её не насиловали, всё было по обоюдному согласию.

В отношении экс-парламентария, подтвердившего случившееся, заведено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.