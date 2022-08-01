Умер последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин
Вадим Бакатин. Фото © Wikipedia
На 85-м году жизни скончался последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Детали и причины смерти не уточняются.
С 1988 по 1990 год Вадим Бакатин был министром внутренних дел СССР. В 1991-м занял пост главы КГБ, на этой должности с санкции президента СССР Михаила Горбачёва в знак "доброй воли" передал американской стороне чертежи подслушивающих устройств в посольстве США в Москве.
А ранее Лайф рассказывал, что в возрасте 94 лет умер бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос, который возглавлял страну в 1992–1998 годах.