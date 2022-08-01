Умер последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин

На 85-м году жизни скончался последний глава КГБ СССР — Вадим Бакатин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Детали и причины смерти не уточняются.

С 1988 по 1990 год Вадим Бакатин был министром внутренних дел СССР. В 1991-м занял пост главы КГБ, на этой должности с санкции президента СССР Михаила Горбачёва "в знак доброй воли" передал американской стороне чертежи подслушивающих устройств в Посольстве США в Москве.