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Регион
Опубликовано 1 августа 2022, 08:02
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Умер последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин

Вадим Бакатин. Фото © Wikipedia

Вадим Бакатин. Фото © Wikipedia

На 85-м году жизни скончался последний глава КГБ СССР — Вадим Бакатин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Детали и причины смерти не уточняются.

С 1988 по 1990 год Вадим Бакатин был министром внутренних дел СССР. В 1991-м занял пост главы КГБ, на этой должности с санкции президента СССР Михаила Горбачёва "в знак доброй воли" передал американской стороне чертежи подслушивающих устройств в Посольстве США в Москве.

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Александра Вишнякова
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