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1 августа, 08:02

Умер последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин

<p>Вадим Бакатин. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Вадим Бакатин. Фото © Wikipedia

На 85-м году жизни скончался последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Детали и причины смерти не уточняются.

С 1988 по 1990 год Вадим Бакатин был министром внутренних дел СССР. В 1991-м занял пост главы КГБ, на этой должности с санкции президента СССР Михаила Горбачёва в знак "доброй воли" передал американской стороне чертежи подслушивающих устройств в посольстве США в Москве.

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Александра Вишнякова

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