Кадыров назвал виновника конфликта между Косовом и Сербией
Глава Чечни Кадыров: Подстрекателем конфликта между Сербией и Косовом является НАТО
Причина конфликта между Сербией и самопровозглашённым Косовом является настолько нелепой, что не возникает никаких сомнений: ситуация подогревалась извне — со стороны НАТО. Об этом в телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. И вдвойне обидно, что с одной из сторон, которую науськивает НАТО, находятся косовские мусульмане. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне", — написал он.
По словам Кадырова, пока жители Балкан будут враждовать, Запад будет "стоять сзади и подавать патроны", не испытывая угрызений совести и изредка протестуя "против ущемления прав сатанистов". Он добавил, что есть отличные примеры мирного сосуществования разных религий, чего не бывает при соседстве с натовскими интервентами.
Лайф рассказывал, что накануне на севере Косова раздались сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить в республике признание документов и автомобильных номеров, выданных Белградом. Приштина по просьбе США и ЕС решила отступить — приостановить введение этого правила на месяц, до сентября.
ТАСС / Елена Афонина