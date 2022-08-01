Кадыров назвал виновника конфликта между Косовом и Сербией

Причина конфликта между Сербией и самопровозглашённым Косовом является настолько нелепой, что не возникает никаких сомнений: ситуация подогревалась извне — со стороны НАТО. Об этом в телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. И вдвойне обидно, что с одной из сторон, которую науськивает НАТО, находятся косовские мусульмане. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне", — написал он.

По словам Кадырова, пока жители Балкан будут враждовать, Запад будет "стоять сзади и подавать патроны", не испытывая угрызений совести и изредка протестуя "против ущемления прав сатанистов". Он добавил, что есть отличные примеры мирного сосуществования разных религий, чего не бывает при соседстве с натовскими интервентами.