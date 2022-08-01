Фёдора Добронравова заменили на съёмках последнего сезона "Сватов"

Звезде сериала "Сваты" Фёдору Добронравову, играющему главную роль — Ивана Будько, во время съёмок последнего — седьмого — сезона нашли замену. Правда, только в одной сцене: речь идёт о дублёре, который как две капли воды похож на актёра. Об этом сообщает kp.ru.

Вместо известного актёра в кадре появляется мебельщик Сергей Сманцер, оказавшийся на съёмочной площадке совершенно случайно. Ему достаточно было пройтись перед камерой, чтобы режиссёр утвердил его. Однако в сериале его можно заметить лишь раз.

"По сценарию мне нужно было подойти к клубу, посмотреть на стенд с анонсом фильма "Старые клячи" и зайти в клуб. Всё снимали со спины", — рассказал Сманцер.

Дублёр также поделился впечатлениями от знакомства с Добронравовым, которое произошло в ходе празднования Масленицы. Мебельщик отметил, что артист в жизни такой же энергичный и позитивный, как в сериале.