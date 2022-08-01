Российские военные организовали переправу через Днепр в Херсоне у Антоновского моста

В Херсонской области российские военнослужащие организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, движение по которому ранее было прекращено из-за обстрелов ВСУ.

Как сообщает РИА "Новости", люди теперь могут добраться из Херсона до левобережной части области и обратно на понтонном пароме. Также через реку можно переправить личные автомобили и мототранспорт. Движение по Днепру контролируется российскими военными.