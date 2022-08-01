Российские военные организовали переправу через Днепр в Херсоне у Антоновского моста
В Херсонской области российские военнослужащие организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, движение по которому ранее было прекращено из-за обстрелов ВСУ.
Как сообщает РИА "Новости", люди теперь могут добраться из Херсона до левобережной части области и обратно на понтонном пароме. Также через реку можно переправить личные автомобили и мототранспорт. Движение по Днепру контролируется российскими военными.
Напомним, 27 июля движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыли из-за повреждений после удара ВСУ. Атака повлияла исключительно на гражданскую инфраструктуру и создала неудобства для жителей региона, отметил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Новости
Вывез 26 тысяч тонн кукурузы: В Турции и на Украине подтвердили выход первого сухогруза из порта Одессы
сегодня в 07:15
В МИД РФ рассказали, что грозит Западу в случае возвращения наёмников с Украины
сегодня в 07:11
Западные страны с марта многократно отказали России в выдаче преступников
сегодня в 07:04
ТАСС / Сергей Бобылев