Российские военные организовали переправу через Днепр в Херсоне у Антоновского моста
В Херсонской области российские военнослужащие организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, движение по которому ранее было прекращено из-за обстрелов ВСУ.
Как сообщает РИА "Новости", люди теперь могут добраться из Херсона до левобережной части области и обратно на понтонном пароме. Также через реку можно переправить личные автомобили и мототранспорт. Движение по Днепру контролируется российскими военными.
Напомним, 27 июля движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыли из-за повреждений после удара ВСУ. Атака повлияла исключительно на гражданскую инфраструктуру и создала неудобства для жителей региона, отметил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
ТАСС / Сергей Бобылев