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Регион
Опубликовано 1 августа 2022, 07:16
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Российские военные организовали переправу через Днепр в Херсоне у Антоновского моста

В Херсонской области российские военнослужащие организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, движение по которому ранее было прекращено из-за обстрелов ВСУ.

Как сообщает РИА "Новости", люди теперь могут добраться из Херсона до левобережной части области и обратно на понтонном пароме. Также через реку можно переправить личные автомобили и мототранспорт. Движение по Днепру контролируется российскими военными.

Власти Херсона пообещали восстановить разрушенный ВСУ Антоновский мост
Власти Херсона пообещали восстановить разрушенный ВСУ Антоновский мост

Напомним, 27 июля движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыли из-за повреждений после удара ВСУ. Атака повлияла исключительно на гражданскую инфраструктуру и создала неудобства для жителей региона, отметил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Васильева
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