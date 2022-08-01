Западные страны с марта многократно отказали России в выдаче преступников

С марта по июнь Россия получила от западных стран 60 отказов в выдаче преступников, причём минимум 28 из них были обусловлены политическими мотивами. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

"Ряд государств официально прекратил сотрудничество с нами в вопросах выдачи преступников в Россию и в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам. Например, если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено четыре отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте – июне 2022 года получено уже 60", — сказал он в интервью РИА "Новости".

По мнению Тарабрина, подобные деструктивные шаги лишь наносят вред деятельности международного сообщества по противодействию и профилактике преступности. Эти решения в первую очередь приведут к ухудшению криминогенной обстановки в мире, и никто от этого не выиграет.