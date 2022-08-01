Западные страны с марта многократно отказали России в выдаче преступников
Глава департамента МИД Тарабрин: Запад с марта 60 раз отказал России в выдаче преступников
С марта по июнь Россия получила от западных стран 60 отказов в выдаче преступников, причём минимум 28 из них были обусловлены политическими мотивами. Об этом заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"Ряд государств официально прекратил сотрудничество с нами в вопросах выдачи преступников в Россию и в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам. Например, если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено четыре отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте – июне 2022 года получено уже 60", — сказал он в интервью РИА "Новости".
По мнению Тарабрина, подобные деструктивные шаги лишь наносят вред деятельности международного сообщества по противодействию и профилактике преступности. Эти решения в первую очередь приведут к ухудшению криминогенной обстановки в мире, и никто от этого не выиграет.
А ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал страны, отказавшиеся выдать России преступников. Он подчеркнул, что подобные действия Москва повторять не будет, а продолжит выполнение необходимых мер, которые предусмотрены законом и международными договорами.
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