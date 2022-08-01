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1 августа, 06:36

Раскрыты планы по превращению "Азовстали" в Мариуполе в технопарк

Хуснуллин заявил, что на месте "Азовстали" в Мариуполе может появиться технопарк

На территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе сделают технопарк с элементами благоустройства, чтобы обеспечить местных жителей рабочими местами. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"У города будет новое лицо. Мы не видим восстановления в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства", — сказал Хуснуллин в интервью РБК, добавив, что сейчас проект будущего предприятия дорабатывается.

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Ранее о планах сделать на месте "Азовстали" технопарк также рассказывал мэр Мариуполя Константин Иващенко. При этом он отмечал, что окончательное решение по поводу судьбы комбината остаётся за местными жителями.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Васильева

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