Раскрыты планы по превращению "Азовстали" в Мариуполе в технопарк
Хуснуллин заявил, что на месте "Азовстали" в Мариуполе может появиться технопарк
На территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе сделают технопарк с элементами благоустройства, чтобы обеспечить местных жителей рабочими местами. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"У города будет новое лицо. Мы не видим восстановления в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства", — сказал Хуснуллин в интервью РБК, добавив, что сейчас проект будущего предприятия дорабатывается.
Ранее о планах сделать на месте "Азовстали" технопарк также рассказывал мэр Мариуполя Константин Иващенко. При этом он отмечал, что окончательное решение по поводу судьбы комбината остаётся за местными жителями.
ТАСС / Валентин Спринчак