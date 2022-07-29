"Азовсталь" в Мариуполе предстоит очистить от 40 млн тонн отходов
Хуснуллин назвал экологической проблемой 40 млн тонн отходов на "Азовстали"
Территория предприятия "Азовсталь" в освобождённом Мариуполе нуждается в очистке от огромного количества мусора, в том числе отходов производства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Там вообще 40 миллионов тонн отходов — экологическая проблема. Его надо очищать", — сказал он на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что на месте завода "Азовсталь", который в конце мая освободили от укрывавшихся там украинских нацистов, может появиться небольшое современное производство или технопарк, но судьбу комбината должны решить сами жители.
ТАСС / Валентин Спринчак