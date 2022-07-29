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29 июля, 11:25

"Азовсталь" в Мариуполе предстоит очистить от 40 млн тонн отходов

Хуснуллин назвал экологической проблемой 40 млн тонн отходов на "Азовстали"

Территория предприятия "Азовсталь" в освобождённом Мариуполе нуждается в очистке от огромного количества мусора, в том числе отходов производства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Там вообще 40 миллионов тонн отходов — экологическая проблема. Его надо очищать", сказал он на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

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Ранее мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что на месте завода "Азовсталь", который в конце мая освободили от укрывавшихся там украинских нацистов, может появиться небольшое современное производство или технопарк, но судьбу комбината должны решить сами жители.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Татьяна Миссуми

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