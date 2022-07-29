"Азовсталь" в Мариуполе предстоит очистить от 40 млн тонн отходов

Территория предприятия "Азовсталь" в освобождённом Мариуполе нуждается в очистке от огромного количества мусора, в том числе отходов производства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Там вообще 40 миллионов тонн отходов — экологическая проблема. Его надо очищать", — сказал он на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.