Россия полностью восстановит Мариуполь за три года

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин представил президенту РФ Владимиру Путину план развития Мариуполя. Планируется, что в течение трёх лет город будет полностью восстановлен.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как будут восстанавливать Мариуполь. Видео © LIFE

Так, в этом году будет восстановлено 90 объектов социальной инфраструктуры, среди которых — детские сады, школы, больницы. Также специалисты уже приступают к строительным работам в местном аэропорту. Кроме того, представлена совершенно новая транспортная инфраструктура, планируется задействовать железную дорогу, восстановить всё трамвайное сообщение, а также сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будут расположены железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии.

Хуснуллин рассказал, что отработаны инженерная инфраструктура, совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством и благоустройством, а также историческая часть города. Планируется проведение конкурсов с участием известных архитекторов.

Кроме того, с местными жителями долго обсуждался вопрос дальнейшей судьбы металлургического комбината "Азовсталь", возможность сохранения рабочих мест без восстановления вредного производства. Вице-премьер отметил, что экологическая проблема всё же присутствует: там 40 миллионов тонн отходов.

"Сейчас мы хотим сделать совершенно новый облик города — со своим лицом. Цветовые решения, архитектурные решения — мы всё подробно расписали", — добавил Хуснуллин.