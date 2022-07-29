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29 июля, 10:51

Песков: Кремль согласен с Си Цзиньпином, который предостерёг США от "игры с огнём"

Кремль согласен с председателем КНР Си Цзиньпином, посоветовавшим президенту США Джо Байдену не "играть с огнём" в отношении Тайваня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия с уважением относится к суверенитету и территориальной целостности Китая, которые не вправе подвергнуть сомнению ни одна страна в мире.

"Мы убеждены, что подобное поведение на мировой арене способно лишь вызвать дополнительную напряжённость, а мир и так перенапряжён обилием региональных и общемировых проблем. Конечно, подобные шаги могут иметь только деструктивный характер", — заявил Песков.

Байден заверил Си Цзиньпина, что США не поддерживают сепаратизм Тайваня

Байден заверил Си Цзиньпина, что США не поддерживают сепаратизм Тайваня

Напомним, что глава Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора выразил американскому президенту Джо Байдену позицию по поводу Тайваня. По словам политика, Китай выступает против независимости острова.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев

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