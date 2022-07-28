Си Цзиньпин предупредил Байдена, что "играющий с огнём непременно обожжёт себя"
Глава Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора выразил американскому президенту Джо Байдену позицию по поводу Тайваня. По словам политика, Китай выступает против независимости острова. Об этом передаёт Центральное телевидение Китая.
"Мы решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня. Правительство и народ Китая занимают неизменную позицию, мы будем твёрдо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны", — заявил глава государства.
Председатель КНР также назвал непоколебимой волю граждан Китая по поводу защиты государственного суверенитета и территориальной целостности государства. По его словам, нельзя идти против собственного народа, иначе "играющий с огнём непременно обожжёт самого себя".
Вместе с тем Си Цзиньпин отметил, что принципом "одного Китая" является политическая основа для развития отношений между КНР и США. А также призвал Вашингтон к соблюдению обязательств по данному вопросу.
Как писал Лайф, сегодня состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином. В ходе двухчасовой беседы лидеры подняли вопрос отношений двух государств в рамках концепции "одного Китая". Переговоры двух лидеров, как и сообщалось ранее, были запланированы на 28 июля. Как заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби, лидеры также планировали обсудить обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.
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