Си Цзиньпин предупредил Байдена, что "играющий с огнём непременно обожжёт себя"

Глава Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора выразил американскому президенту Джо Байдену позицию по поводу Тайваня. По словам политика, Китай выступает против независимости острова. Об этом передаёт Центральное телевидение Китая.

"Мы решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня. Правительство и народ Китая занимают неизменную позицию, мы будем твёрдо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны", — заявил глава государства.

Председатель КНР также назвал непоколебимой волю граждан Китая по поводу защиты государственного суверенитета и территориальной целостности государства. По его словам, нельзя идти против собственного народа, иначе "играющий с огнём непременно обожжёт самого себя".

Вместе с тем Си Цзиньпин отметил, что принципом "одного Китая" является политическая основа для развития отношений между КНР и США. А также призвал Вашингтон к соблюдению обязательств по данному вопросу.