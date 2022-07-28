Байден и Си Цзиньпин обсудили отношения двух стран в рамках концепции "одного Китая"

Президент США Джо Байден созвонился с главой Китая Си Цзиньпином. В ходе двухчасовой беседы лидеры подняли вопрос отношений двух государств в рамках концепции "одного Китая", пишет Reuters. Также в рамках переговоров они обсудили российскую специальную военную операцию и конфликт на Украине.

"Президент Байден провёл беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, она завершилась в 10:50 (17:50 мск)", — приводит издание слова представителя администрации президента.

В публикации уточняется, что разговор "затянулся" в связи с "опасениями Китая по поводу возможного визита спикера Палаты представителей США" Нэнси Пелоси на Тайвань, поскольку Пекин уже не раз предупреждал Вашингтон о последствиях этой поездки.