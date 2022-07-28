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28 июля, 16:14

Байден и Си Цзиньпин обсудили отношения двух стран в рамках концепции "одного Китая"

Джо Байден провёл телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден созвонился с главой Китая Си Цзиньпином. В ходе двухчасовой беседы лидеры подняли вопрос отношений двух государств в рамках концепции "одного Китая", пишет Reuters. Также в рамках переговоров они обсудили российскую специальную военную операцию и конфликт на Украине.

"Президент Байден провёл беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, она завершилась в 10:50 (17:50 мск)", — приводит издание слова представителя администрации президента.

В публикации уточняется, что разговор "затянулся" в связи с "опасениями Китая по поводу возможного визита спикера Палаты представителей США" Нэнси Пелоси на Тайвань, поскольку Пекин уже не раз предупреждал Вашингтон о последствиях этой поездки.

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Переговоры двух лидеров, как и сообщалось ранее, были запланированы на 28 июля. Как заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби, лидеры также планировали обсудить обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.

Обложка ©

Shutterstock / Wikipedia

Ирина Фальке

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