Китай возмущён попытками США ввести санкции против поставок российской нефти Пекину
В МИД КНР выразили протест из-за санкций США против поставок Пекину нефти из РФ
Власти Китая не одобряют попытки США принять в одностороннем порядке санкции в отношении поставок российской нефти в КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь.
"Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения", — пояснил он.
Как писал Лайф, в США сенаторы во главе с республиканцем от Флориды Марко Рубио призвали ввести санкции за продажу российской нефти и других энергоносителей Китаю. Парламентарии предложили назначить штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры для этих целей.
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ТАСС / Stefan Sauer / dpa