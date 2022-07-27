Китай возмущён попытками США ввести санкции против поставок российской нефти Пекину

Власти Китая не одобряют попытки США принять в одностороннем порядке санкции в отношении поставок российской нефти в КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь.

"Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения", — пояснил он.

Как писал Лайф, в США сенаторы во главе с республиканцем от Флориды Марко Рубио призвали ввести санкции за продажу российской нефти и других энергоносителей Китаю. Парламентарии предложили назначить штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры для этих целей.