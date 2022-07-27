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27 июля, 08:12

Китай возмущён попытками США ввести санкции против поставок российской нефти Пекину

В МИД КНР выразили протест из-за санкций США против поставок Пекину нефти из РФ

Власти Китая не одобряют попытки США принять в одностороннем порядке санкции в отношении поставок российской нефти в КНР. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь.

"Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения", — пояснил он.

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Как писал Лайф, в США сенаторы во главе с республиканцем от Флориды Марко Рубио призвали ввести санкции за продажу российской нефти и других энергоносителей Китаю. Парламентарии предложили назначить штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры для этих целей.

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ТАСС / Stefan Sauer / dpa

Татьяна Миссуми

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