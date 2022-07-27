"Репрессивное государство": Захарова назвала цензурой решение Эстонии о запрете группы "Руки вверх!"

Пятилетний запрет МИД Эстонии на выступление в стране российской группы "Руки вверх!" наталкивает на мысль, что европейская страна превратилась в диктаторское государство. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, если в стране поводом для гордости становится запрет на чьи-то выступления, значит, с ней "что-то не так". Эстония, "видимо, забыла о том, что провозгласила демократию своей основной идеей", ради которой и вышла из состава СССР, напомнила дипломат.

"И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее", — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что, когда власти пресекают желание людей видеть музыкантов, которые не нарушают закон, не призывают к экстремизму, не пропагандируют деструктивные вещи и имеют свой взгляд на происходящее в мире, это цензура в чистом виде.

"Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре", — заключила Захарова.