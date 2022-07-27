"Репрессивное государство": Захарова назвала цензурой решение Эстонии о запрете группы "Руки вверх!"
Захарова назвала Эстонию репрессивным государством после запрета концертов "Руки вверх!"
Пятилетний запрет МИД Эстонии на выступление в стране российской группы "Руки вверх!" наталкивает на мысль, что европейская страна превратилась в диктаторское государство. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, если в стране поводом для гордости становится запрет на чьи-то выступления, значит, с ней "что-то не так". Эстония, "видимо, забыла о том, что провозгласила демократию своей основной идеей", ради которой и вышла из состава СССР, напомнила дипломат.
"И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее", — отметила Захарова.
Представитель МИД добавила, что, когда власти пресекают желание людей видеть музыкантов, которые не нарушают закон, не призывают к экстремизму, не пропагандируют деструктивные вещи и имеют свой взгляд на происходящее в мире, это цензура в чистом виде.
"Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре", — заключила Захарова.
Как писал Лайф ранее, Эстония на пять лет запретила группе "Руки вверх!" въезжать в страну. Ограничения, введённые против музыкального коллектива, поддержал глава МИД Эстонии. Урмас Рейнсалу назвал такое решение "единственно правильным". Сами же музыканты заявили, что не поняли санкций Эстонии в отношении себя и не могут объяснить это явление.
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