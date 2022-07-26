"Мы туда и не собирались": "Руки вверх" не поняли санкций Эстонии в отношении себя

Группу "Руки вверх" ввергло в недоумение решение Эстонии запретить им въезд в страну на пять лет. Как сообщает концертный директор коллектива Роберт Погосян, ближайших туров туда они и не планировали.

"У меня, единственное, есть вопрос, а за что запретили-то, что-то я не пойму. Что им плохого группа "Руки вверх" сделала? Мы пели свои песни, не меняли даже репертуар", — цитирует РИА "Новости" Погосяна.

При этом концертный директор "Руки вверх" припомнил последний приезд группы в Эстонию. Это было в 2018 году, тогда они собрали в зале 8000 человек. По его словам, в ближайшее время артисты вообще не планировали заграничные туры. Он отметил, что у них сейчас в планах на ближайшие годы исключительно гастроли по России и всё расписано.

"Я понимаю, если бы мы подали в Эстонию заявку, что хотим поехать, арендовать площадку. Но ничего подобного не было", — недоумевает он.