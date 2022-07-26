"Приведёт к серьёзному ущербу": Нетаньяху обвинил власти Израиля в доведении отношений с Россией до кризиса
Нетаньяху раскритиковал премьера и главу Минобороны за конфликт Израиля с Россией
Отношения, выстраиваемые между Израилем и Россией долгие годы, рушатся на глазах. И этот кризис может угрожать национальной безопасности еврейского государства. Об этом заявил бывший премьер-министр страны, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что это обострение нужно преодолеть, в том числе развитием сбалансированного взаимодействия между странами. Он причислил к этому и позицию по отношению к деятельности еврейского агентства "Сохнут".
"Выплата пенсий выходцам из России, перевоз в Израиль и предание земле останков старшего сержанта Захарии Баумеля, освобождение из заключения гражданки Израиля, оказание незамедлительной помощи при тушении обширного пожара на горе Кармель", — перечислил Нетаньяху некоторые результаты взаимодействия Израиля и РФ при его нахождении на посту премьера.
Нетаньяху отметил, что всегда в своей работе преследовал главную цель, и её удалось достичь — "координацию действий для обеспечения безопасности между российской армией и армией Израиля в небе над Сирией". Он назвал это "фундаментальным элементом национальной безопасности" и оценил его значение как первостепенное. Экс-премьер выразил обеспокоенность тем, что кропотливо создаваемые отношения с Москвой в последние недели "рушатся прямо на наших глазах" и, вернувшись к руководству страной, он и его единомышленники могут исправить это, создать стабильное, сильное и опытное правительство.
Нетаньяху раскритиковал действия нынешнего премьера Яира Лапида и главы Минобороны Бени Ганца в отношении России.
"А пока у меня есть одна просьба к (Яиру. — Прим. Лайфа) Лапиду и (Бени. — Прим. Лайфа) Ганцу — прекратите болтовню. Ваше поведение угрожает нашей национальной безопасности. Если кризис не остановить немедленно, это может привести к серьёзному ущербу для нашей безопасности", — указал Нетаньяху.
Как ранее писал Лайф, в Кремле призвали к аккуратности в оценке ситуации с агентством "Сохнут". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений.
Напомним, ранее Минюст РФ попросил ликвидировать в России представительство агентства "Сохнут", которое занимается репатриацией евреев. Предварительное слушание по делу назначено на 28 июля. Премьер-министр страны Яир Лапид предупредил о серьёзных последствиях в случае закрытия агентства. Российский МИД со своей стороны сообщил, что судьба еврейского агентства "Сохнут" в России лежит в правовой плоскости.
ТАСС / АР / Sebastian Scheiner