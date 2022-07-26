Захарова назвала неконструктивной антироссийскую позицию Израиля

В последние месяцы Израиль выбрал путь неконструктивной и необъективной риторики по ситуации вокруг Украины. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва сожалеет из-за антироссийской позиции Тель-Авива.

"К сожалению, в последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива", — сказала она в эфире программы "Соловьёв Live".

На разных уровнях руководством Израиля были даны антироссийские оценки, добавила дипломат. Кроме того, позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, однако не в плане народа, а только в формате поддержки киевского режима, что было абсолютно созвучно "странному и диковатому" голосу Запада, уточнила Захарова.

По её словам, это было совершенно непонятно и странно, ведь Израиль обладал и должен был иметь в виду полную картину происходящего и за счёт диаспоры, и за счёт своей вовлечённости в отношения и с Украиной, и с Россией, посетовала представитель МИД.