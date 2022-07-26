Захарова: Вопрос с агентством "Сохнут" лежит в правовой плоскости
Судьба еврейского агентства "Сохнут" в России лежит в правовой плоскости и находится в ведении Министерства юстиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это вопрос Министерства юстиции, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно", — сказала она в эфире программы "Соловьёв Live".
Напомним, ранее Минюст РФ попросил ликвидировать в России представительство агентства "Сохнут", которое занимается репатриацией евреев. Предварительное слушание по делу назначено на 28 июля. Премьер-министр страны Яир Лапид предупредил о серьёзных последствиях в случае закрытия агентства.
VK / МИД России