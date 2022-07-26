Захарова: Вопрос с агентством "Сохнут" лежит в правовой плоскости

Судьба еврейского агентства "Сохнут" в России лежит в правовой плоскости и находится в ведении Министерства юстиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это вопрос Министерства юстиции, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно", — сказала она в эфире программы "Соловьёв Live".