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26 июля, 06:58

Захарова: Вопрос с агентством "Сохнут" лежит в правовой плоскости

Судьба еврейского агентства "Сохнут" в России лежит в правовой плоскости и находится в ведении Министерства юстиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это вопрос Министерства юстиции, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно", — сказала она в эфире программы "Соловьёв Live".

Израиль готовит ответные меры на возможное закрытие издания "Сохнут"

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Напомним, ранее Минюст РФ попросил ликвидировать в России представительство агентства "Сохнут", которое занимается репатриацией евреев. Предварительное слушание по делу назначено на 28 июля. Премьер-министр страны Яир Лапид предупредил о серьёзных последствиях в случае закрытия агентства.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков

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