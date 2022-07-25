Израиль готовит ответные меры на возможное закрытие издания "Сохнут"

Премьер-министр Израиля Лапид поручил подготовить ряд политических мер в ответ на возможное закрытие еврейского агентства "Сохнут" в России. Об этом сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на источники в правительстве.

"Законодатели встретились в субботу, чтобы обсудить этот вопрос, во время которого некоторые даже предложили Иерусалиму полностью изменить свою политику в отношении конфликта. Тем не менее другие подчёркивали, что подход должен быть не только "кнутом", но и "пряником", — говорится в статье.

При этом бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген подчеркнул в беседе с газетой, что Лапид может пригрозить жёсткими мерами. По его словам, Израиль может изменить "де-факто нейтральную позицию" в отношении ситуации на Украине. Он отметил, что это может иметь негативные последствия со стороны Москвы, однако это тем не менее "вариант". Кроме того, Иерусалим может поддержать антироссийские санкции Запада, считает дипломат.