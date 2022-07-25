В США заявили о разработке "плана Б" по экспорту украинского зерна из-за недоверия к РФ
В США заявили о разработке "плана Б" по экспорту украинского зерна, так как Штаты не верят, что Россия будет выполнять соглашение, которое было подписано в Стамбуле. Об этом заявила руководитель американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
"План Б" включает в себя автомобильные, железнодорожные и речные перевозки, отправку барж и корректировку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским, чтобы экспорт мог осуществляться быстрее", — сказала она в беседе с телеканалом CNN.
По словам Пауэр, США разрабатывали этот план на случай непредвиденных обстоятельств, так как "нельзя доверять" тому, что говорит президент РФ Владимир Путин. При этом она заметила, что российский лидер позволил "прекратить блокаду и отправить зерно наиболее эффективным из возможных способов".
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Киев отказался подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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