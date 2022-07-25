В США заявили о разработке "плана Б" по экспорту украинского зерна из-за недоверия к РФ

В США заявили о разработке "плана Б" по экспорту украинского зерна, так как Штаты не верят, что Россия будет выполнять соглашение, которое было подписано в Стамбуле. Об этом заявила руководитель американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

"План Б" включает в себя автомобильные, железнодорожные и речные перевозки, отправку барж и корректировку железнодорожных систем, чтобы они лучше соответствовали европейским, чтобы экспорт мог осуществляться быстрее", — сказала она в беседе с телеканалом CNN.