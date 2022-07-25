У россиян может появиться возможность путешествовать в Европу через Финляндию и Эстонию

Туроператоры России планируют запустить туры в Европу после открытия сухопутных границ с Финляндией и Эстонией. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В планах туроператоров запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию", — говорится в материале.

В АТОР отметили, что снятие ограничений вызвало определённую волну интереса среди путешественников, которые до пандемии охотно ездили в Финляндию и страны Балтии. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги и проводят расчёт таких туров.

Также планируется запуск зимних туров в саму Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки, откуда туристы смогут добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти на регулярных рейсах Finnair. Кроме того, туры будут доступны и в Эстонию, популярную благодаря доступности SPA-услуг и хорошему экскурсионному предложению.

Сейчас туроператоры ожидают прихода тех туристов, которые раньше путешествовали самостоятельно благодаря сервисам по аренде отелей и хостелов, однако объёмы такого сдвига можно будет оценить только к осени.