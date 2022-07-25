Стала известна зарплата хоккеиста сборной Чехии Дмитрия Яшкина в СКА

Зарплата хоккеиста сборной Чехии Дмитрия Яшкина в петербургском СКА составит 60 миллионов рублей за сезон, но с учётом бонусов он может заработать более 100 миллионов. Об этом сообщает "Матч ТВ".

СКА получил права на Яшкина в результате обмена с московским "Динамо". Контракт с 29-летним нападающим рассчитан до 30 апреля 2023 года.

По информации телеканала, на спортсмена также претендовали магнитогорский "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и екатеринбургский "Автомобилист". В рамках проведённой сделки московское "Динамо" получит денежную компенсацию в размере 45 миллионов рублей.

Минувший сезон Яшкин провёл в клубе НХЛ "Аризона Койотис". Также он играл за океаном в составе "Вашингтон Кэпиталз" и "Сент-Луис Блюз". Всего в сильнейшей лиге мира хоккеист выходил на лёд 315 раз в регулярном чемпионате и набрал 70 очков, забросив 27 шайб и сделав 43 результативные передачи.