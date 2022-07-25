СКА подписал контракт с хоккеистом сборной Чехии Дмитрием Яшкиным

Нападающий сборной Чехии по хоккею Дмитрий Яшкин перешёл в петербургский СКА. Об этом сообщается на сайте армейцев с берегов Невы.

СКА получил права на Яшкина в результате обмена с московским "Динамо". Контракт с 29-летним форвардом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

Минувший сезон Яшкин провёл в клубе НХЛ "Аризона Койотис". Также он играл за океаном в составе "Вашингтон Кэпиталз" и "Сент-Луис Блюз". Всего в сильнейшей лиге мира хоккеист выходил на лёд 315 раз в регулярном чемпионате и набрал 70 очков, забросив 27 шайб и сделал 43 результативные передачи.