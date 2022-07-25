Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании вместо Украины
Песенный конкурс "Евровидение" в следующем году вместо Украины примет Великобритания — об этом официально объявил Европейский вещательный союз. При этом организаторы обещают некие "украинские элементы" шоу и уникальный логотип, отражающий нынешние обстоятельства.
"Европейский вещательный союз и BBC подтвердили, что конкурс "Евровидение-2023" будет проходить в Великобритании. Украина автоматически выйдет в финал вместе с "Большой пятёркой" (Франция, Великобритания, Испания, Италия, Германия)", — говорится в сообщении союза.
Напомним, в этом году победителем Евровидения стала украинская группа Kalush Orchestra. Второе место досталось Великобритании, третье — Испании. Согласно правилам конкурса, в 2023 году хозяйкой мероприятия должна была стать Украина, однако Европейский вещательный союз лишил Незалежную этого права из-за небезопасной ситуации в стране. На Украине возмутились по поводу такого решения.
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