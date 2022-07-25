Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании вместо Украины

Песенный конкурс "Евровидение" в следующем году вместо Украины примет Великобритания — об этом официально объявил Европейский вещательный союз. При этом организаторы обещают некие "украинские элементы" шоу и уникальный логотип, отражающий нынешние обстоятельства.