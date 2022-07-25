В Госдуме прокомментировали призыв главы ЕК готовиться к прекращению импорта газа из РФ

Виноватыми в возможном прекращении поставок российского газа, о которых предупредила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, могут быть только европейские политики, а Россия всегда показывала себя надёжным партнёром. Об этом в беседе с RT заявил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"Россия в течение многих десятков лет показывала себя надёжным партнёром в любых экономических и бизнес-проектах", — сказал он.

По словам Белика, глава ЕК скрывает "реальное положение дел" от европейцев, уточнив, что прекращение поставок голубого топлива — это выбор политиков, а не общества.

"Скажем прямо: не будет рублей — не будет газа. И здесь никакие мольбы или попытки дискредитировать нашу страну не помогут", — подчеркнул депутат.