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25 июля, 11:08

В Госдуме прокомментировали призыв главы ЕК готовиться к прекращению импорта газа из РФ

Депутат Белик: Россия всегда была надёжным партнёром и не остановит поставки газа в ЕС

Виноватыми в возможном прекращении поставок российского газа, о которых предупредила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, могут быть только европейские политики, а Россия всегда показывала себя надёжным партнёром. Об этом в беседе с RT заявил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"Россия в течение многих десятков лет показывала себя надёжным партнёром в любых экономических и бизнес-проектах", — сказал он.

По словам Белика, глава ЕК скрывает "реальное положение дел" от европейцев, уточнив, что прекращение поставок голубого топлива — это выбор политиков, а не общества.

"Скажем прямо: не будет рублей — не будет газа. И здесь никакие мольбы или попытки дискредитировать нашу страну не помогут", — подчеркнул депутат.

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В Кремле заявили, что Россия не заинтересована в отключении Европы от газа

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой к прекращению поставок газа из РФ. Сейчас, по её словам, Москва либо вообще не поставляет газ, либо делает это лишь частично в 12 стран – членов ЕС.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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