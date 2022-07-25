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25 июля, 10:58

В Великом Новгороде поддержали возвращение пятирублёвки с изображением кремля

В Великом Новгороде одобрили возобновление выпуска пятирублёвой купюры с изображением городских достопримечательностей, среди которых — кремль. Об этом сотрудники управления по работе со СМИ местной администрации рассказали в беседе с "Газетой.ru".

"Мы, конечно, очень рады, что мы будем присутствовать везде, потому что Новгород — это родина российской государственности. Это один из древнейших городов и одна из древнейших столиц русского государства, поэтому очень важно, чтобы все жители России знали, где находятся их истоки и поэтому смотрели на важнейшие святыни нашей страны", — сообщили в администрации города.

Там напомнили, что в Великом Новгороде находятся памятник "Тысячелетие России" и древнейший каменный православный Софийский собор, они изображены на лицевой стороне привычной пятирублёвой купюры. Стена городского кремля, напомним, расположена на оборотной части этой банкноты.

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Лайф напоминает, что ранее в России задумались о возобновлении печати "забытых" банкнот. При этом речь о замене металлических денег номиналом 5 и 10 рублей бумажным эквивалентом не идёт.

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cbr.ru

Никита Осипов

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