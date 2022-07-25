Жительница посёлка в Иркутской области рассказала о странностях хозяина свиньи-убийцы

Хозяин свиньи, после укуса которой из-за сильной потери крови скончался житель посёлка Тельма, запугивал всех соседей, которым не нравились его бесконтрольно разгуливающие животные, а ранее он лежал в психбольнице. Об этом "Газете.ru" рассказала местная жительница.

"Это началось в конце мая. Местный житель Юрий стал выпускать своё хозяйство на улицы посёлка. Сначала свиньи превратили пришкольный участок в руины, с заявлением обращалась директор школы. Потом свиньи продолжили гулять по Тельме. Жители не раз обращались к администрации посёлка, но в итоге получили отписку от представителя администрации, что они бессильны в этом вопросе", — уточнила женщина.

По её словам, более всего сельчане боялись за детей, на которых могли напасть животные. Однако жертвой стал взрослый мужчина. Местная жительница добавила, что хозяин стада не раз проходил лечение в психиатрической больнице и был известен неадекватным поведением.

"Он кидал в соседей камнями, когда его просили загнать скот. Привязывал к своему коню собаку, таскал её волоком по Тельме, а потом говорил, что сделает это с любым, кто будет его доставать со свиньями. Администрация просила главврача Усольской больницы отправить Юрия на принудительное лечение, но врач ответила, что он находится в состоянии ремиссии и с учёта снят", — рассказала женщина.

Она уточнила, что последний раз мужчина лежал в медучреждении зимой. При этом, чтобы сняться с учёта, надо пройти повторное обследование через год, чего он не делал. Жительница посёлка добавила, что сегодня хозяина свиньи должны отпустить из полиции, а какое наказание его ждёт — неизвестно.