Экономисты призвали Центробанк осовременить дизайн десятирублёвой купюры

Решение Банка России в конце текущего года вновь выпускать пятирублёвые и десятирублёвые купюры образца 1997 года показывает, что такие банкноты необходимы. Однако, как указывают эксперты, их дизайн нужно адаптировать под современные тренды.

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев напомнил, что в России всё ещё присутствует наличный оборот и не все операции происходят через карты.

"Значит, такие купюры необходимы и более удобны. Возможно, их изготовление менее затратно, чем чеканка монет. <…> Более того, усовершенствованные деньги будут лучше защищены от фальшивомонетчиков. Это правильный процесс", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

При этом специалист предложил размещать на купюрах исторических личностей без политического окраса, а не города. Например, Александра Пушкина, Дмитрия Менделеева или Юрия Гагарина.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков заметил, что ранее ЦБ отказался от идеи заменять монеты номиналом пять и десять рублей, ведь их было удобнее использовать и они стали ходовыми. В комментарии телеканалу "360" он предположил, что возвращение к прежнему формату связано с составом монет. По словам Юденкова, выпуск пластиковых купюр, адаптированных под бумажный формат, будет выгоднее для регулятора.

А вот доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев уверен, что, увеличив выпуск монет, можно поддержать российских металлургов.

"Странно, потому что если говорить о десятирублёвом номинале, то монеты более практичны: чеканка дешевле и срок службы дольше", — цитирует его РИА ФАН.

На сегодняшний день стоимость металлов не так высока, а отечественная отрасль нуждается в поддержке, добавил Голубев.

"На месте Центробанка я бы сделал другое. Большую пятирублёвку можно было бы уменьшить в размере — сэкономить на чеканке, используя меньше металла. А в чём логика бумажных денег, учитывая, что степени защиты должны наноситься на любые купюры, вне зависимости от их номинала, неясно", — добавил экономист.