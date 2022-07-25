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25 июля, 10:39
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H&M во время прощальной распродажи задерёт цены на товары

H&M во время финальной распродажи товаров поднимет цены

Перед тем как окончательно уйти с российского рынка, шведский ретейлер H&M откроет магазины для распродажи товаров, в рамках которой поднимет цены на продукцию. Об этом сообщает SHOT.

Судя по всему, скидок ожидать не стоит. По данным телеграм-канала, на все позиции, включая трусы и носки, цена и вовсе вырастет. К примеру, джинсы в среднем подорожают на 500 рублей, стоимость детских вещей увеличится на 200 рублей. Ценник на верхнюю одежду повысится до 1 тысячи рублей. Полный список с изменённой стоимостью можно посмотреть тут.

Новые ценники на товары в H&M. Фото © Telegram / SHOT

Новые ценники на товары в H&M. Фото © Telegram / SHOT

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Ранее сообщалось, что ретейлер H&M Group планирует открыть офлайн-магазины в России для проведения распродажи оставшегося товара с 1 августа. Уточнялось, что магазины будут открыты временно, пока большая часть оставшихся товаров не будет продана.

Обложка ©

VK / H&M Russia

Наталья Исакова

Комментарий

1
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Антон Куликов25 июля, 10:57

Ха-ха-ха. Поднимете цены в распродажу?

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