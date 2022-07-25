H&M во время прощальной распродажи задерёт цены на товары

Перед тем как окончательно уйти с российского рынка, шведский ретейлер H&M откроет магазины для распродажи товаров, в рамках которой поднимет цены на продукцию. Об этом сообщает SHOT.

Судя по всему, скидок ожидать не стоит. По данным телеграм-канала, на все позиции, включая трусы и носки, цена и вовсе вырастет. К примеру, джинсы в среднем подорожают на 500 рублей, стоимость детских вещей увеличится на 200 рублей. Ценник на верхнюю одежду повысится до 1 тысячи рублей. Полный список с изменённой стоимостью можно посмотреть тут.

Новые ценники на товары в H&M. Фото © Telegram / SHOT