В Кремле рассказали, как берегут здоровье Путина после иранских кондиционеров
Песков рассказал, что в Кремле избегают сквозняков, чтобы Путин и другие сотрудники не простыли
В Кремле внимательно регулируют работу кондиционеров, чтобы не допускать жары, но в то же время не создавать дополнительных рисков переохлаждения для сотрудников. Речь об этом неожиданно зашла в ходе общения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с журналистами в понедельник.
"Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков", — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, какие предпринимаются меры, чтобы "глава государства не простыл".
Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин извинился за кашель в ходе выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени". Своё самочувствие он объяснил переохлаждением из-за кондиционеров во время рабочего визита в Тегеран. Как выразился сам российский лидер, в знойной столице Ирана "кондишн шуровал как следует".