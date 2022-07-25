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25 июля, 10:24

В Кремле рассказали, как берегут здоровье Путина после иранских кондиционеров

Песков рассказал, что в Кремле избегают сквозняков, чтобы Путин и другие сотрудники не простыли

В Кремле внимательно регулируют работу кондиционеров, чтобы не допускать жары, но в то же время не создавать дополнительных рисков переохлаждения для сотрудников. Речь об этом неожиданно зашла в ходе общения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с журналистами в понедельник.

"Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков", сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, какие предпринимаются меры, чтобы "глава государства не простыл".

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Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин извинился за кашель в ходе выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени". Своё самочувствие он объяснил переохлаждением из-за кондиционеров во время рабочего визита в Тегеран. Как выразился сам российский лидер, в знойной столице Ирана "кондишн шуровал как следует".

Обложка ©

Kremlin.ru

Алексей Берковиц

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