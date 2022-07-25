В Кремле рассказали, как берегут здоровье Путина после иранских кондиционеров

В Кремле внимательно регулируют работу кондиционеров, чтобы не допускать жары, но в то же время не создавать дополнительных рисков переохлаждения для сотрудников. Речь об этом неожиданно зашла в ходе общения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с журналистами в понедельник.

"Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков", — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, какие предпринимаются меры, чтобы "глава государства не простыл".