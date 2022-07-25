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25 июля, 10:21

ФСБ раскрыла имя участника операции Украины по угону самолётов РФ

ФСБ: Сотрудник Bellingcat Грозев участвовал в операции Украины по угону самолётов РФ

В операции украинской разведки по угону российских самолётов участвовал главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев. Об этом свидетельствуют данные из материалов ФСБ России.

В сюжете телеканала "Россия 24", который посвящён срыву планов Незалежной, показан фрагмент переписки журналиста с одним из участников операции. Уточняется, что Грозев через координатора нашёл двух девушек, которые встретили на вокзале в Липецке завербованного украинскими разведчиками курьера. Пособник спецслужб Незалежной вёз аванс в размере 4 тысяч долларов для якобы согласившегося на угон российского лётчика.

"О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений. <...> Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона", — сказал оперативный сотрудник ФСБ в эфире телеканала.

Кроме того, в сюжете показали кадры оперативной видеосъёмки с рассказом координатора курьеров по имени Динар. Он отметил, что испытывает "большую злость" к Грозеву из-за того, что "доверял как человеку" и не ожидал, что тот так подставит. Злоумышленник отметил, что с лёгкостью согласился на все предложения, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает, и не думал, что "там настолько чёрное дело".

Обещали миллионы долларов: ФСБ раскрыла схему украинской разведки по угону боевых самолётов РФ

Обещали миллионы долларов: ФСБ раскрыла схему украинской разведки по угону боевых самолётов РФ

Напомним, ранее ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолётов. По данным силовиков, сотрудники украинской военной разведки пытались за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза завербовать российских военных лётчиков и склонить их к перелёту и посадке воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы. Спецслужба также раскрыла схему украинской разведки по угону боевых самолётов РФ.

*Внесено в реестр СМИ–иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова

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