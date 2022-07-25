ФСБ раскрыла имя участника операции Украины по угону самолётов РФ

В операции украинской разведки по угону российских самолётов участвовал главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев. Об этом свидетельствуют данные из материалов ФСБ России.

В сюжете телеканала "Россия 24", который посвящён срыву планов Незалежной, показан фрагмент переписки журналиста с одним из участников операции. Уточняется, что Грозев через координатора нашёл двух девушек, которые встретили на вокзале в Липецке завербованного украинскими разведчиками курьера. Пособник спецслужб Незалежной вёз аванс в размере 4 тысяч долларов для якобы согласившегося на угон российского лётчика.

"О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений. <...> Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона", — сказал оперативный сотрудник ФСБ в эфире телеканала.

Кроме того, в сюжете показали кадры оперативной видеосъёмки с рассказом координатора курьеров по имени Динар. Он отметил, что испытывает "большую злость" к Грозеву из-за того, что "доверял как человеку" и не ожидал, что тот так подставит. Злоумышленник отметил, что с лёгкостью согласился на все предложения, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает, и не думал, что "там настолько чёрное дело".

Напомним, ранее ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону российских самолётов. По данным силовиков, сотрудники украинской военной разведки пытались за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза завербовать российских военных лётчиков и склонить их к перелёту и посадке воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы. Спецслужба также раскрыла схему украинской разведки по угону боевых самолётов РФ.