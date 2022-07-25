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Опубликовано 25 июля 2022, 10:18

СМИ узнали о переброске на Украину британского спецназа SAS и SBS

The Sun и Sunday Mirror: Британия перебросила на Украину спецназ SAS и SBS

Подразделения элитного британского спецназа были переброшены на Украину для содействия ВСУ при проведении специальной операции. Об этом сообщают The Sun и Sunday Mirror.

Речь идёт об авиадесантной службе (SAS) и службе десантных кораблей специального назначения (SBS). По данным СМИ, они занимаются не только обучением украинских военных, но и находятся непосредственно в Незалежной. Отмечается, что первые могут пребывать на территории страны уже достаточно долгое время. При этом переброска британских подразделений осуществлялась через Польшу, утверждают журналисты.

В материалах уточняется, что в задачи SBS входит работа с 73-м военно-морским центром специального назначения, который взял остров Змеиный. Они обучают украинских военных работе с новой техникой и устройствами, в частности пользованию специальными подводными машинами.

По данным The Sun, с их помощью бойцы ВСУ исследовали побережье на наличие мин, а после этого дали британскому спецназу сигнал к атаке российского гарнизона на острове.

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Ранее Лайф уже рассказывал, что, по информации зарубежных СМИ, британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный. Отмечается, что украинских военных учили использованию подводных буксировщиков.

30 июня в Минобороны РФ заявили, что российские военные в качестве "шага доброй воли" выводят гарнизон с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что это сделано, чтобы показать мировому сообществу, что Москва не препятствует усилиям по вывозу сельхозпродукции с Украины. Позже в Киеве заявили о намерении взять остров Змеиный "под физический контроль". На следующий день в Госдуме сообщили, что территория остаётся под контролем флота и ВКС России. А 7 июля ВКС РФ уничтожили военных ВСУ, пытавшихся установить украинский флаг на Змеином.

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Jeff J Mitchell / Getty Images

Григорий Воронцов
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