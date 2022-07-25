СМИ узнали о переброске на Украину британского спецназа SAS и SBS

Подразделения элитного британского спецназа были переброшены на Украину для содействия ВСУ при проведении специальной операции. Об этом сообщают The Sun и Sunday Mirror.

Речь идёт об авиадесантной службе (SAS) и службе десантных кораблей специального назначения (SBS). По данным СМИ, они занимаются не только обучением украинских военных, но и находятся непосредственно в Незалежной. Отмечается, что первые могут пребывать на территории страны уже достаточно долгое время. При этом переброска британских подразделений осуществлялась через Польшу, утверждают журналисты.

В материалах уточняется, что в задачи SBS входит работа с 73-м военно-морским центром специального назначения, который взял остров Змеиный. Они обучают украинских военных работе с новой техникой и устройствами, в частности пользованию специальными подводными машинами.

По данным The Sun, с их помощью бойцы ВСУ исследовали побережье на наличие мин, а после этого дали британскому спецназу сигнал к атаке российского гарнизона на острове.