СМИ узнали о переброске на Украину британского спецназа SAS и SBS
The Sun и Sunday Mirror: Британия перебросила на Украину спецназ SAS и SBS
Подразделения элитного британского спецназа были переброшены на Украину для содействия ВСУ при проведении специальной операции. Об этом сообщают The Sun и Sunday Mirror.
Речь идёт об авиадесантной службе (SAS) и службе десантных кораблей специального назначения (SBS). По данным СМИ, они занимаются не только обучением украинских военных, но и находятся непосредственно в Незалежной. Отмечается, что первые могут пребывать на территории страны уже достаточно долгое время. При этом переброска британских подразделений осуществлялась через Польшу, утверждают журналисты.
В материалах уточняется, что в задачи SBS входит работа с 73-м военно-морским центром специального назначения, который взял остров Змеиный. Они обучают украинских военных работе с новой техникой и устройствами, в частности пользованию специальными подводными машинами.
По данным The Sun, с их помощью бойцы ВСУ исследовали побережье на наличие мин, а после этого дали британскому спецназу сигнал к атаке российского гарнизона на острове.
Ранее Лайф уже рассказывал, что, по информации зарубежных СМИ, британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть Змеиный. Отмечается, что украинских военных учили использованию подводных буксировщиков.
30 июня в Минобороны РФ заявили, что российские военные в качестве "шага доброй воли" выводят гарнизон с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что это сделано, чтобы показать мировому сообществу, что Москва не препятствует усилиям по вывозу сельхозпродукции с Украины. Позже в Киеве заявили о намерении взять остров Змеиный "под физический контроль". На следующий день в Госдуме сообщили, что территория остаётся под контролем флота и ВКС России. А 7 июля ВКС РФ уничтожили военных ВСУ, пытавшихся установить украинский флаг на Змеином.
Jeff J Mitchell / Getty Images