ВКС России уничтожили военных ВСУ, пытавшихся установить украинский флаг на Змеином

Киев попытался установить на острове Змеиный украинский флаг, но самолёт ВКС России ракетным ударом уничтожил часть военных ВСУ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный", — сказал он.

Конашенков рассказал, что примерно в 05:00 украинские военные высадились туда с моторной лодки и сфотографировались с флагом Незалежной. В этот момент самолёт ВКС России нанёс ракетный удар по острову, в результате чего часть солдат ВСУ была уничтожена. По словам генерал-лейтенанта, оставшиеся в живых силовики сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области.