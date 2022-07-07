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Опубликовано 7 июля 2022, 09:01
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Киев бросает на передовую заградотряды из-за нехватки бойцов первого эшелона

МО РФ: Бойцы нацбата "Кракен" отказались выполнять приказы Киева

Недостаток личного состава первого эшелона в ВСУ привёл к тому, что Киев вынужден бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи заградотрядов в тыловых районах. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов", — сказал он.

По данным Минобороны, 226-й батальон украинского националистического формирования "Кракен" 7 июля получил приказ выдвинуться из Харькова в район населённого пункта Покровское в подчинение оперативной тактической группы "Соледар". Однако, уточнил Конашенков, командование националистов и бойцы отказались его выполнять.

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Sean Gallup / Getty Images

Варвара Романова
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