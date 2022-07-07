Западные СМИ указали на сокращение военной и финансовой помощи Киеву

После освобождения российскими военными ЛНР Киев стал получать всё меньше военной и финансовой помощи от международного сообщества. Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на данные исследований Кильского института мировой экономики (IfW).

"Финансовая и военная поддержка других стран Украине явно недостаточна", — считают эксперты.

Указывается, что разрыв по поставкам между обещанной и фактически оказываемой поддержкой большой. По словам директора исследовательского центра IfW Кристофа Требеша, Незалежная в большей степени зависит от ракетных установок и гаубиц из-за тяжёлых артиллерийских обстрелов.

"Не только поставленное, но и обещанное вооружение значительно ниже сформулированных Украиной потребностей. Запасы в России намного выше", — отметил он.

Также финансирование Украины осуществляется медленно, поэтому тяжело стабилизировать бюджет страны в долгосрочной перспективе. Однако на фоне такой ситуации международное сообщество уделяет больше внимания вопросу восстановления страны, хотя нужно задуматься о нынешней ситуации.