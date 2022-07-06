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Опубликовано 6 июля 2022, 18:36

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжёлого вооружения Киеву

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжёлого вооружения из США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ускорение поставок тяжёлого вооружения из Америки и других стран. Об этом говорится в заявлении министра в "Твиттере".

"Поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20. Благодарны США за военную помощь. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжёлого вооружения от США и других партнёров", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что Украина получит от США очередной пакет военной помощи на сумму более 800 миллионов долларов. В него входят два передвижных зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS и четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

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Никита Осипов
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