Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжёлого вооружения Киеву

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ускорение поставок тяжёлого вооружения из Америки и других стран. Об этом говорится в заявлении министра в "Твиттере".

"Поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20. Благодарны США за военную помощь. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжёлого вооружения от США и других партнёров", — сказано в сообщении.