В Херсонской области сбита украинская ракета

Средства ПВО сбили над Скадовском Херсонской области выпущенную ВСУ ракету. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МВД региона.

ПВО сбили ракету ВСУ над Скадовском в Херсонской области. Видео © Telegram / ТАСС / Владимир Борисенко

"Над Скадовском (Херсонская область) сбита украинская ракета", — говорится в публикации.

Корреспондент ТАСС показал последствия отражения атаки. Так, в доме выбило все стёкла, подъезд обгорел, а люди выносят имущество. Люди выезжают из здания, однако не всем есть куда отправиться.