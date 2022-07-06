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Опубликовано 6 июля 2022, 15:01

В Херсонской области сбита украинская ракета

ПВО сбили ракету ВСУ над Скадовском в Херсонской области

Средства ПВО сбили над Скадовском Херсонской области выпущенную ВСУ ракету. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МВД региона.

ПВО сбили ракету ВСУ над Скадовском в Херсонской области. Видео © Telegram / ТАСС / Владимир Борисенко

"Над Скадовском (Херсонская область) сбита украинская ракета", — говорится в публикации.

Корреспондент ТАСС показал последствия отражения атаки. Так, в доме выбило все стёкла, подъезд обгорел, а люди выносят имущество. Люди выезжают из здания, однако не всем есть куда отправиться.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные сбили украинский Ми-8 в Николаевской области в районе населённого пункта Первомайское. По данным Минобороны, за сутки также были сбиты 11 беспилотников ВСУ. А накануне экипаж российского истребителя в ходе воздушного боя сбил украинский самолёт Су-25 в районе населённого пункта Новобратское Херсонской области.

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Telegram / ТАСС / Владимир Борисенко

Ирина Фальке
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